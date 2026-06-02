Президент: реализация "Таза Қазақстан" — конституционная обязанность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития города Алатау заявил о необходимости комплексного развития территории, уделив особое внимание вопросам благоустройства, экологии, социальной инфраструктуры и туризма.

По словам Главы государства, Алатау должен стать не только новым экономическим центром, но и комфортным городом для жизни, работы и отдыха.

"Таза Қазақстан" – конституционная обязанность

Президент подчеркнул, что развитие города должно соответствовать лучшим международным стандартам, а создание комфортной городской среды является одной из ключевых задач.

"Хочу вновь подчеркнуть для Правительства и акимов, что реализация концепции “Таза Қазақстан” – конституционная обязанность", – заявил Токаев.

По его словам, понятие чистоты включает не только благоустройство населенных пунктов, но и ответственное отношение к окружающей среде и обществу.

Глава государства также обратил внимание на экологические проблемы региона. В частности, он поручил решить вопрос регулярных пожаров на мусорных полигонах, усилить работу по рекультивации нарушенных земель и обеспечить контроль за деятельностью недропользователей.

По данным Президента, только за последние два года в регионе было выявлено более 16 тысяч гектаров неиспользуемых земель, однако в государственную собственность возвращено лишь 688 гектаров.

"Власти обязаны принять решительные меры в данном вопросе", – подчеркнул он.

Земельные вопросы и развитие города

Токаев отметил, что реализация проекта Alatau City может стать мощным стимулом для строительной отрасли и экономики страны в целом. Однако для запуска масштабного строительства необходимо оперативно решить земельные вопросы.

По словам Президента, значительная часть земель на территории будущего города находится в частной собственности или долгосрочной аренде и до сих пор не освоена. Это замедляет реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Глава государства поручил ускорить работу по вовлечению земель в экономический оборот и максимально использовать возможности специального правового режима, предусмотренного Конституционным законом о городе Алатау.

Туризм, образование и качество жизни

Отдельное внимание Президент уделил развитию социальной и туристической инфраструктуры. По его словам, пока конкретных результатов в этом направлении недостаточно, несмотря на высокий потенциал региона.

Согласно Генеральному плану, к 2050 году население Алатау может превысить два миллиона человек, что потребует масштабного развития социальной инфраструктуры.

Президент отметил, что район Golden District должен стать международным центром образования и науки, а Green District – крупным туристическим кластером.

Особая роль отводится рекреационной зоне озера Капшагай.

"Необходимо создать условия для того, чтобы люди могли отдыхать здесь не только летом, но и круглый год – катаясь на лыжах, сноубордах, коньках, занимаясь рыбалкой", – сказал Токаев.

При этом Глава государства подчеркнул недопустимость хаотичной застройки побережья и потребовал вести развитие территории строго в соответствии с генеральным планом.

Социальная инфраструктура должна быть доступна во всех регионах

Президент напомнил, что за последние три года в стране было построено около 600 школ почти на 746 тысяч ученических мест, введено в эксплуатацию 813 объектов здравоохранения и 307 спортивных объектов.

Кроме того, в ряде городов уже работают современные реабилитационные центры, а новые объекты строятся в Актобе, Кокшетау, Талдыкоргане и Шымкенте.

По словам Токаева, подобная инфраструктура должна быть доступна во всех регионах страны.

"Из-за недостатка таких объектов люди массово переселяются в Астану и Алматы. Это негативный процесс внутренней миграции", – отметил Президент.

Глава государства поручил акимам уделить особое внимание развитию социальной инфраструктуры в регионах, подчеркнув, что Администрация Президента будет держать этот вопрос на особом контроле.