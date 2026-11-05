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  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан с официальным визитом

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан с официальным визитом

5 Ноября 2026, 19:57
АВТОР
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Aqorda 5 Ноября 2026, 19:57
5 Ноября 2026, 19:57
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Фото: Aqorda

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил почетного гостя в аэропорту столицы.

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