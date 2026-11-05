Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан с официальным визитом
5 Ноября 2026, 19:57
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5 Ноября 2026, 19:575 Ноября 2026, 19:57
168Фото: Aqorda
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил почетного гостя в аэропорту столицы.
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