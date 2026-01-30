Выступая на Форуме волонтеров, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил рост численности добровольцев в стране, передает BAQ.KZ.

"Казахстан поддерживает стремление наших граждан стать волонтерами и заняться полезными для общества делами. Сегодня в нашей стране успешно функционируют один национальный и 20 региональных фронт-офисов. Число участников этого движения также растет. Если в 2020 году в Казахстане насчитывалось 50 тысяч волонтеров, то сегодня их уже 300 тысяч. Почти в четыре раза увеличилось и количество организаций, занимающихся полезной для страны работой. Сейчас их более 800. Сейчас волонтеры выступают с важными инициативами в сферах экологии, образования, культуры и других направлениях. В этом контексте стоит выделить проекты "Жас ағаш", "Эко бақылау" и "Білім волонтерлері". Данные начинания, объединившие около 100 тысяч добровольцев, приносят неоценимую пользу нашей стране. Искренне верю в созидательную силу молодежи – в каждого из вас. Мы доказали, что, объединив усилия, способны на масштабные дела. На нынешнем этапе важно не сбавлять темп и двигаться вперед, отвечая на вызовы современности. Теперь хотел бы поделиться видением дальнейших перспектив развития волонтерского движения", – сказала Глава государства.