Выступая на пленарной сессии Международного форума Астана, Президент Руанды Пол Кагаме поблагодарил Казахстан и лично Президента Касым-Жомарта Токаева за приглашение и высокую организацию мероприятия, отметив значимость форума как платформы для открытого и прагматичного международного диалога, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Благополучие Казахстана – это то, что отражает и ее сильное руководство и устойчивость развития казахского народа. Данный форум стал жизненно важной площадкой не только для диалога, но и для прагматичного сотрудничества в мире, где все больше и больше наблюдается фрагментация", - отметил Кагаме.

По его словам, мир сталкивается с глубоко взаимосвязанными вызовами, и ответы на них должны быть столь же комплексными и скоординированными. В Руанде, как подчеркнул Президент, такой подход лег в основу внутренней и внешней политики.

"Без внутренней стабильности любые внешние меры окажутся уязвимыми. Мы фокусируемся на приоритетах, которые приносят конкретные и измеримые выгоды нашим народам. Это – безопасность, экономическая устойчивость и ускоренная региональная интеграция", – заявил он.

Особое внимание Кагаме уделил необходимости реформы глобальной финансовой архитектуры. Он напомнил, что пандемия COVID-19 обнажила уязвимость развивающихся стран перед лицом долговых и фискальных кризисов.

"Слишком часто правила международной финансовой системы работают неравно и несправедливо. Страны Юга сталкиваются с дискриминационными подходами при оценке рисков, что ограничивает их доступ к капиталу и тормозит рост", – подчеркнул он.

Президент Руанды призвал к внутренним реформам: эффективному управлению ресурсами, росту производительности и инвестициям в человеческий капитал как залогам устойчивого развития.

Он также отметил рост сотрудничества между странами Глобального Юга, включая Африку и Центральную Азию.

"Это не альтернатива глобальному взаимодействию, а дополнительный элемент, усиливающий коллективный голос в решении вопросов, которые касаются нас всех", – подчеркнул Кагаме.

В завершение он выразил признательность Казахстану за организацию форума.