27 мая в столице Казахстана состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Руанда Поля Кагаме, прибывшего в страну с государственным визитом по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева, передаёт BAQ.KZ.

В Акорде главы двух государств провели протокольную церемонию, в рамках которой состоялось взаимное представление членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал президентам рапорт, после чего прозвучали государственные гимны Казахстана и Руанды.

Визит главы Руанды проходит в духе укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества между странами в различных сферах, включая экономику, инвестиции, образование и технологии. Ожидается подписание ряда двусторонних документов и проведение переговоров на высшем уровне.

Программа визита также предусматривает совместные мероприятия, направленные на укрепление политического диалога и развитие торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и странами Африканского континента.