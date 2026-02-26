Президент Сербии Александр Вучич по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту Президента Сербии встретил Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительство РК.

В рамках официального визита Александра Вучича в РК планируются переговоры на высшем уровне по вопросам дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Сербия является близким и надежным партнером Казахстана на Балканском полуострове. За 30 лет дипломатических отношений между двумя странами установлены дружественные связи, основанные на уважении, доверии и взаимовыгодном партнерстве. Товарооборот между Казахстаном и Сербией по итогам прошлого года вырос на 7,6%, превысив $107 млн.