Президент Сербии Вучич ушел в отставку ради поста премьер-министра

Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку, чтобы принять участие во внеочередных парламентских выборах и претендовать на пост премьер-министра. Об этом он заявил 27 сентября. Вучич занимал пост президента с 2017 года и был переизбран в 2022-м. Его второй срок должен был завершиться в мае 2027 года.

Конституция Сербии не позволяет одному человеку занимать президентский пост более двух сроков. Внеочередные парламентские выборы назначены на 25 октября. Правящая Сербская прогрессивная партия ранее выдвинула Вучича лидером избирательного списка и кандидатом на пост премьер-министра в случае победы. После отставки обязанности президента временно будет исполнять председатель Народной скупщины Ана Брнабич.

Отставка произошла на фоне продолжительных протестов в Сербии. Они начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Протестующие требовали от властей ответственности и проведения антикоррупционных реформ.