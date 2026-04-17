Президент Северной Македонии поддержала позицию Касым-Жомарта Токаева по ООН
Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова в ходе дискуссии поддержала позицию Касым-Жомарта Токаева о необходимости особое внимание в работе ООН уделить превентивной дипломатии, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Позвольте мне еще раз отметить, что и Организация Объединенных Наций, и Европейский Союз возникли как проекты мира. Оба в некотором смысле потерпели неудачу, столкнувшись с войной. Почему? Потому что не было превентивной дипломатии. Г-н Токаев упомянул и превентивную, и проактивную дипломатию. Это то, чего нам так не хватает – рациональной модели принятия политических решений», – заявила лидер Северной Македонии на сессии Анталийского дипломатического форума.
В панельной дискуссии также принял участие Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
- Стрельба в воинской части Павлодара: есть погибший и раненый
- Около 250 спортсменов от Казахстана примут участие в IV Всемирных играх кочевников
- Вице-президента Казахстана назначат после формирования Курултая
- Президент выразил соболезнование в связи с кончиной Есмухана Обаева
- Китайская семья создала ИИ-клона, чтобы утешить пожилую маму после гибели сына