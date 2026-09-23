Президент Сирии заявил о правах Дамаска на Голанские высоты

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Голанские высоты останутся сирийской территорией.

Любые попытки нарушить наш суверенитет и международное право будут пресечены. Голаны останутся сирийской территорией, — сказал он.

ООН считает Голанские высоты оккупированной сирийской территорией. В 1981 году Израиль распространил на регион свое законодательство, однако Совет Безопасности ООН признал это решение юридически недействительным. В 2019 году администрация Дональда Трампа признала суверенитет Израиля над Голанами.

Аш-Шараа также обвинил Израиль в атаках на Сирию. По его словам, после падения режима Башара Асада Израиль нанес около 500 авиаударов, совершил более 1200 вторжений и провел 300 задержаний. Накануне аш-Шараа рассказал о разговоре с Трампом по поводу Голан. В шутку он предложил США «отдать Израилю Нью-Джерси», поскольку этот штат находится под американским суверенитетом.

По словам сирийского президента, около года Дамаск и Тель-Авив при посредничестве США вели переговоры о безопасности и согласовали около 90% вопросов, однако затем диалог застопорился. Сирия выступает за возвращение к линиям, установленным соглашением о размежевании сил 1974 года. При этом аш-Шараа заявил, что возможность мира остается открытой при соблюдении прав всех сторон.