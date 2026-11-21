Президент Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Тошиюки Онума проявил интерес к казахскому национальному инструменту — кобызу. Это произошло во время культурного приёма, организованного Казахстаном в Монреале.

Тошиюки Онума познакомился с особенностями инструмента и его звучанием, а также попробовал самостоятельно исполнить несколько нот.

Знакомство с кобызом стало одним из запоминающихся моментов мероприятия, символизирующим культурный обмен, дружбу и взаимное уважение между представителями международного авиационного сообщества.