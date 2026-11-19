Казахстан готовится к масштабному обновлению инфраструктуры – от электростанций и дорог до водных систем и цифровых сетей. Для этого стране понадобятся тысячи квалифицированных специалистов, а университетам предстоит готовить инженеров нового поколения. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на круглом столе с руководителями международных организаций и ведущих зарубежных вузов, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства рассказал об инициативе «Народная стройка», которая должна охватить сразу несколько ключевых отраслей экономики.

«Казахстан приступает к реализации инициативы «Народная стройка». Под этим следует понимать не просто строительство отдельных объектов. Речь идет о масштабном обновлении национальной инфраструктуры – от энергетики, включая атомную энергетику, до транспорта, водного хозяйства и цифровой инфраструктуры. Основной принцип этой общенациональной инициативы предельно прост: «Строить, еще раз строить». По сути, это наш ответ на вызовы новой эры искусственного интеллекта», – заявил Президент.

По словам Токаева, для реализации таких проектов недостаточно только финансирования и строительных мощностей. Стране необходимы инженеры, технические специалисты и исследователи, способные работать с современными технологиями.

Президент предложил зарубежным университетам объединить усилия с Казахстаном в подготовке таких кадров и проведении прикладных исследований.

Искусственный интеллект должен менять само образование

Отдельно Глава государства остановился на внедрении искусственного интеллекта в университетах.

По его мнению, недостаточно просто приобрести современные программы и предоставить к ним доступ студентам. Необходимо обновлять учебные планы, обучать преподавателей и создавать цифровую инфраструктуру.

«Нужны современные учебные программы, подготовка преподавательского состава, создание надежной цифровой инфраструктуры и выработка четких принципов ответственного использования искусственного интеллекта. Мне было бы интересно услышать ваше мнение о том, что сегодня сдерживает наше взаимодействие. Насколько финансовые ограничения, административные процедуры или барьеры для академической мобильности препятствуют нашей совместной работе? Необходимо выявить эти препятствия, чтобы устранить их», – отметил Токаев.

Президент призвал участников круглого стола не ограничиваться обсуждением общих перспектив, а определить конкретные проекты и обязательства сторон.

В Астане могут открыть новые кампусы зарубежных университетов

Ещё одной темой встречи стало расширение присутствия иностранных вузов в Казахстане.

Токаев сообщил, что рассчитывает на открытие нескольких университетских кампусов в Астане уже в следующем году.

«Прежде всего, мы создаем реальную инфраструктуру. Я имею в виду кампусы соответствующих университетов. Здесь упоминался Московский институт международных отношений как очень хороший пример, а также Кардиффский университет. И то, что я увидел сейчас, производит очень сильное впечатление, надеюсь, в следующем году мы запустим здесь, в Астане, несколько кампусов», – сказал Глава государства.

Он также заявил о готовности поддерживать зарубежные университеты, заинтересованные в открытии филиалов не только в столице, но и в других регионах страны.

Президент подчеркнул, что Казахстану важно развивать собственный научный потенциал и создавать условия, при которых специалисты, знания и передовые технологии будут оставаться и работать внутри страны.

В ходе круглого стола также выступили ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов, президент Северокитайского университета водных ресурсов и электроэнергетики Лю Цзюньго, президент Кардиффского университета Ларнер Венди, президент Сеульского киберуниверситета Ли Ынджу, президент Урумчийского профессионального университета Гэ Чэнгуан, президент Университета Анхальта Йорг Багдан, ректор Университета Гази Угур Унал и ректор Национального исследовательского ядерного университета Владимир Шевченко.

