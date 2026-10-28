Президент: Средства Нацфонда должны приносить максимальную пользу обществу

Президент Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана. В своем выступлении Глава государства отметил, что необходимо сохранять баланс между накоплением ресурсов Национального фонда и их использованием.

«Средства следует направлять только на то, что приносит максимальную пользу обществу. Самое главное - потраченные деньги должны давать экономическую и социальную отдачу. Ведь основная цель выделяемых государственных средств - повышение благосостояния народа», - сказал Президент.

Он отметил, что к реализации соответствующих проектов следует привлекать представителей местного малого и среднего бизнеса, имеющих хорошую материально-техническую базу и большой опыт. Весь ход строительства будет взят под строгий контроль, добавил Глава государства.

По словам Президента, в первую очередь в регионах будет построено около 70 объектов здравоохранения. Будут возведены родильные дома, больницы, станции скорой медицинской помощи, детские реабилитационные центры и спортивные залы, отвечающие потребностям особенных детей.

Также начнётся строительство около 50 учреждений образования, спорта и культуры.

Президент подчеркнул, что нужно оперативно начать строительство таких крайне необходимых, качественных объектов и в скором времени ввести их в эксплуатацию.