  • Главная
  • Новости
  • Президент: Средства Нацфонда должны приносить максимальную пользу обществу

Президент: Средства Нацфонда должны приносить максимальную пользу обществу

28 Октября 2026, 11:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Aqorda 28 Октября 2026, 11:29
28 Октября 2026, 11:29
103
Фото: Aqorda

Президент Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием народу Казахстана. В своем выступлении Глава государства отметил, что необходимо сохранять баланс между накоплением ресурсов Национального фонда и их использованием.

«Средства следует направлять только на то, что приносит максимальную пользу обществу.

Самое главное - потраченные деньги должны давать экономическую и социальную отдачу. Ведь основная цель выделяемых государственных средств - повышение благосостояния народа», - сказал Президент.

Он отметил, что к реализации соответствующих проектов следует привлекать представителей местного малого и среднего бизнеса, имеющих хорошую материально-техническую базу и большой опыт. Весь ход строительства будет взят под строгий контроль, добавил Глава государства.

По словам Президента, в первую очередь в регионах будет построено около 70 объектов здравоохранения. Будут возведены родильные дома, больницы, станции скорой медицинской помощи, детские реабилитационные центры и спортивные залы, отвечающие потребностям особенных детей.

Также начнётся строительство около 50 учреждений образования, спорта и культуры.

Президент подчеркнул, что нужно оперативно начать строительство таких крайне необходимых, качественных объектов и в скором времени ввести их в эксплуатацию.

Самое читаемое

Наверх