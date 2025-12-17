Президент: строительство атомных станций выведет Казахстан на новый уровень экономики
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую важность начала строительства атомных станций в Казахстане и отметил, что это существенно изменит энергетический ландшафт страны, передает BAQ.KZ.
"Строительство Балхашской АЭС, а затем второй атомной станции, усилит энергетический потенциал Казахстана и создаст новые компетенции в ядерной энергетике. Появление атомных станций на энергетической карте страны будет означать переход Казахстана на качественно новый уровень экономического развития", – отметил Глава государства.
Он добавил, что в условиях глобальной конкуренции за энергетические ресурсы Казахстану необходимо готовить новое поколение специалистов-энергетиков и активно наращивать потенциал отрасли, чтобы соответствовать современным требованиям.
Самое читаемое
- 44 млрд тенге вложит испанская компания в строительство завода в Кызылординской области
- Какие мероприятия пройдут в регионах в честь Дня Независимости
- Свыше 1,7 тысячи рабочих мест создадут в Туркестанской области благодаря новым производствам
- Казахстан намерен вернуть из Франции граждан, незаконно находящихся в стране
- Самый большой каток Казахстана открылся в Конаеве