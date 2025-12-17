Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую важность начала строительства атомных станций в Казахстане и отметил, что это существенно изменит энергетический ландшафт страны, передает BAQ.KZ.

"Строительство Балхашской АЭС, а затем второй атомной станции, усилит энергетический потенциал Казахстана и создаст новые компетенции в ядерной энергетике. Появление атомных станций на энергетической карте страны будет означать переход Казахстана на качественно новый уровень экономического развития", – отметил Глава государства.

Он добавил, что в условиях глобальной конкуренции за энергетические ресурсы Казахстану необходимо готовить новое поколение специалистов-энергетиков и активно наращивать потенциал отрасли, чтобы соответствовать современным требованиям.