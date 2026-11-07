Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Астану с официальным визитом
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.
7 Ноября 2026, 12:20
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7 Ноября 2026, 12:207 Ноября 2026, 12:20
91Фото: Akorda.kz
В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего в Астану с официальным визитом.
В честь высокого гостя перед резиденцией вертолеты Сил воздушной обороны нашей страны выполнили демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Таджикистана.
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.
Затем лидеры прошли в зал переговоров.
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