Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Астану с официальным визитом

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего в Астану с официальным визитом.



В честь высокого гостя перед резиденцией вертолеты Сил воздушной обороны нашей страны выполнили демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Таджикистана.



Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.



Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.



Затем лидеры прошли в зал переговоров.