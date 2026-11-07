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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Астану с официальным визитом

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.

7 Ноября 2026, 12:20
АВТОР
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Akorda.kz 7 Ноября 2026, 12:20
7 Ноября 2026, 12:20
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Фото: Akorda.kz

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего в Астану с официальным визитом.
 
В честь высокого гостя перед резиденцией вертолеты Сил воздушной обороны нашей страны выполнили демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Таджикистана.
 
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон представили друг другу членов официальных делегаций.
 
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.
 
Затем лидеры прошли в зал переговоров.

 

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