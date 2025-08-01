Президент Токаев направил телеграмму Президенту Швейцарии
Глава государства подчеркнул особую значимость праздника Национального дня Швейцарской Конфедерации как символа единства нации.
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
146Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Карин Келлер-Зуттер по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации, передаёт BAQ.kz.
В своем послании Глава государства подчеркнул особую значимость этого праздника как символа единства нации, демократических устоев и неизменной приверженности принципу нейтралитета, а также передал искренние пожелания процветания и благополучия швейцарскому народу.
"Президент отметил высокий уровень казахско-швейцарских отношений, подтвердив уверенность в их дальнейшем укреплении во благо народов двух стран", - говорится в сообщении Акорды.
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