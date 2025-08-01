Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Карин Келлер-Зуттер по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации, передаёт BAQ.kz.

В своем послании Глава государства подчеркнул особую значимость этого праздника как символа единства нации, демократических устоев и неизменной приверженности принципу нейтралитета, а также передал искренние пожелания процветания и благополучия швейцарскому народу.