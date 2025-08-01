  • 1 Августа, 18:41

Президент Токаев направил телеграмму Президенту Швейцарии

Глава государства подчеркнул особую значимость праздника Национального дня Швейцарской Конфедерации как символа единства нации.

Сегодня, 17:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 17:25
Сегодня, 17:25
146
Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Карин Келлер-Зуттер по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации, передаёт BAQ.kz.

В своем послании Глава государства подчеркнул особую значимость этого праздника как символа единства нации, демократических устоев и неизменной приверженности принципу нейтралитета, а также передал искренние пожелания процветания и благополучия швейцарскому народу.

"Президент отметил высокий уровень казахско-швейцарских отношений, подтвердив уверенность в их дальнейшем укреплении во благо народов двух стран", - говорится в сообщении Акорды.

Самое читаемое

Наверх