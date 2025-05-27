Президент Токаев обсудил с CITIC Group перспективы сотрудничества
В Акорде обсудили совместные проекты с китайской корпорацией CITIC Group.
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров китайской корпорации CITIC Group Си Гохуа.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения стратегического партнёрства в таких сферах, как энергетика, нефтехимия, автодорожное строительство, минеральный сектор, сельское хозяйство и другие, передаёт BAQ.KZ.
Президент выразил благодарность CITIC Group за досрочную модернизацию Актауского битумного завода, завершённую в апреле текущего года. Также Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность корпорации как одного из надёжных инвестиционных партнёров Казахстана.
Глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления деловых связей между Казахстаном и Китаем, особенно в условиях активного развития двусторонних экономических отношений.
В свою очередь, Си Гохуа сообщил о заинтересованности CITIC Group в реализации новых совместных проектов. Среди них — модернизация нефтеперерабатывающих заводов, строительство нефтепроводов, реконструкция автодороги Центр – Запад, а также проекты по глубокой переработке зерна.
Встреча прошла в конструктивной атмосфере и стала важным шагом в расширении казахстанско-китайского инвестиционного и промышленного сотрудничества.
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