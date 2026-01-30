Президент Токаев ознакомился с проектом новой Конституции
резидент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционной комиссии — главу Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя комиссии Ерлана Карина и члена комиссии Ержана Жиенбаева.
Азимова доложила, что на заседаниях Комиссии был разработан концептуально новый текст Конституции. Члены комиссии отметили, что обновленная преамбула, ряд статей и разделов предполагают существенную модернизацию всей конституционной модели, совершенствование политических и общественных институтов и усиление защиты прав и свобод граждан.
Комиссия предложила рассматривать документ как проект новой Конституции и опубликовать его для всенародного обсуждения. Работа над проектом будет продолжена.
Президент подчеркнул важность всенародного рассмотрения документа и отметил, что окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на республиканском референдуме.
