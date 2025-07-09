Президент поздравил работников водного хозяйства с профессиональным праздником и подчеркнул, что вода – источник жизни, бесценный стратегический ресурс для всех стран мира, передает BAQ.KZ.

"Казахстан обладает огромной территорией, однако большую ее часть занимают пустыни и полупустыни. Поэтому не будет преувеличением сказать, что водные ресурсы являются частью национальной безопасности Казахстана и неизменно находятся в центре внимания государства. В 2023 году в своем Послании я отдельно остановился на важности бережного использования воды. Создано министерство водных ресурсов и ирригации. Обозначены конкретные задачи, проведены масштабные реформы, принят новый Водный кодекс, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Значительные средства выделены на строительство и модернизацию водных объектов, в том числе привлекаются зарубежные инвестиции. В настоящее время в отрасли трудятся порядка 30 тысяч человек, которые обеспечивают подачу воды в города и села, промышленные предприятия, а также для орошения полей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент обратил внимание на то, что в стране по-прежнему ощущается дефицит квалифицированных специалистов.

"В прошлом году был создан Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации. Количество грантов, выделяемых на эту специальность, увеличилось вдвое, а свыше 500 студентов обучаются за счет бюджетных средств. Выпускники университета смогут трудоустроиться в рамках программы "С дипломом в село". Кроме того, 120 работников отрасли в целях обмена опытом получают дополнительное образование в Китае. Несомненно, особое внимание уделяется улучшению социальных условий работников водного хозяйства. Так, в 2024 году их заработная плата выросла на 25%, а также планируется ее дальнейшее увеличение в этом году. Одним словом, в этом направлении ведется системная работа", – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшей задачей. В последние годы в этой отрасли принимаются конкретные меры.