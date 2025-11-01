Президент Токаев поздравил Президента Алжира с Днём революции
Сегодня, 09:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:02Сегодня, 09:02
86Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем революции, передаёт BAQ.KZ.
"Мы считаем Вашу страну одним из наших надежных партнеров в арабском мире и Северной Африке. Уверен, что двусторонние отношения, основанные на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться во благо наших народов", – говорится в поздравительной телеграмме.
Самое читаемое
- Айша Алтай завоевала золото Азиатских игр по дзюдо в Бахрейне
- В Туркестанской области взорвался газ в жилом доме
- Международные партнерства и AI-программы: Kozybayev University задаёт тренды
- "Кайрат" достиг соглашения с "Астана Ареной" по проведению игр Лиги чемпионов
- 32 села под угрозой: в акимате ВКО рассказали, как будут упразднять полупустые деревни