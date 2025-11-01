Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем революции, передаёт BAQ.KZ.

"Мы считаем Вашу страну одним из наших надежных партнеров в арабском мире и Северной Африке. Уверен, что двусторонние отношения, основанные на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться во благо наших народов", – говорится в поздравительной телеграмме.