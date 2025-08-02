Президент Токаев примет участие в Третьей конференции ООН
Конференция состоится 5 августа.
Сегодня, 09:07
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Сегодня, 09:07Сегодня, 09:07
94Фото: Akorda.kz
5 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает BAQ.kz.
Конференция пройдет в городе Аваз в Туркменистане.
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