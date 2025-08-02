5 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает BAQ.kz.

Конференция пройдет в городе Аваз в Туркменистане.