  • 2 Августа, 10:05

Президент Токаев примет участие в Третьей конференции ООН

Конференция состоится 5 августа.

Сегодня, 09:07
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня, 09:07
Сегодня, 09:07
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Фото: Akorda.kz

5 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает BAQ.kz.

Конференция пройдет в городе Аваз в Туркменистане.

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