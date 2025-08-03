Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что приезд высокого гостя, несмотря на его насыщенный график в преддверии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, имеет особое значение для нашей страны и свидетельствует о приверженности ООН повестке устойчивого развития.

По словам Касым-Жомарта Токаева, открытие первого в Центральной Азии Центра по целям устойчивого развития является важным достижением для всего региона.