  • 3 Августа, 13:47

Президент Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

В ходе встречи Токаев поблагодарил Генерального секретаря за визит в Казахстан.

Сегодня, 13:19
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19
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Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что приезд высокого гостя, несмотря на его насыщенный график в преддверии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, имеет особое значение для нашей страны и свидетельствует о приверженности ООН повестке устойчивого развития.

По словам Касым-Жомарта Токаева, открытие первого в Центральной Азии Центра по целям устойчивого развития является важным достижением для всего региона.

"От себя лично и от имени народа Казахстана я выражаю искреннюю благодарность Вам и Вашей команде за неизменную поддержку этой инициативы. Я также высоко оцениваю Вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает Ваши усилия по реформированию ООН и разделяет Ваши приоритеты. В этой связи я вновь подтверждаю непоколебимую приверженность Казахстана основополагающим принципам мультилатерализма, дипломатии и сотрудничества, которые лежат в основе деятельности Организации Объединенных Наций", – сказал Президент.

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