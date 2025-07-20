  • 20 Июля, 20:19
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Президент Токаев выразил соболезнования Генсеку Компартии Вьетнама

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате тайфуна "Вифа".

Сегодня, 19:31
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня, 19:31
Сегодня, 19:31
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Фото: Akorda.kz

Глава государства направил телеграмму соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, передает BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.

"Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", – говорится в телеграмме.

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