Президент Токаев выразил соболезнования Генсеку Компартии Вьетнама
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате тайфуна "Вифа".
Сегодня, 19:31
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Сегодня, 19:31Сегодня, 19:31
128Фото: Akorda.kz
Глава государства направил телеграмму соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, передает BAQ.KZ.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.
"Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", – говорится в телеграмме.
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