Президент Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Пакистана
В Пакистане из-за наводнения погибли люди.
Сегодня, 15:14
160Фото: Akorda.kz
Глава государства направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу, передает BAQ.KZ.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате наводнений и проливных дождей в Пакистане.
"Выражаю свои искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в телеграмме.
