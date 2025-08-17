Глава государства направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу, передает BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате наводнений и проливных дождей в Пакистане.