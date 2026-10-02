Токаев поддержал подход Трампа к регулированию суперинтеллекта

Касым-Жомарт Токаев поддержал предложенный президентом США Дональдом Трампом подход к регулированию суперинтеллекта и допустил возможность его применения на глобальном уровне. Значение этой инициативы для Казахстана и международной системы безопасности искусственного интеллекта прокомментировал руководитель отдела азиатских исследований Айдар Курмашев.

Выступая на международном форуме AI & Digital Bridge – 2026, Токаев отдельно остановился на Соглашении о суперинтеллекте, которое по инициативе Дональда Трампа подписали ведущие американские технологические компании.

«Полагаю, что этот подход будет рассматриваться всеми заинтересованными странами как модель, которую можно было бы после тщательного обсуждения принять на глобальном уровне», — заявил Президент Казахстана.

По мнению Айдара Курмашева, эта позиция поднимает более широкий вопрос — о том, как должна распределяться ответственность за развитие наиболее мощных систем искусственного интеллекта между государствами и технологическими компаниями.

Эксперт считает обоснованным условие, обозначенное Токаевым: возможное распространение такого подхода должно предваряться тщательным обсуждением между заинтересованными странами.

«Когда технологические решения одной компании используются в разных государствах, последствия ошибок выходят за пределы её отношений с отдельным потребителем. Возникает потребность согласовать, кто оценивает риски, какие сведения должны предоставлять разработчики и как действовать при обнаружении угроз», — отметил Курмашев.

Инициированное Трампом соглашение предусматривает несколько уровней контроля за безопасностью передовых систем ИИ: внутренние процедуры мониторинга, отдельные механизмы проверки этих процедур, независимую внешнюю оценку и надзор на уровне совета директоров компаний. При этом соглашение носит добровольный характер.

По словам Курмашева, принципиально важно, что к формированию системы безопасности напрямую привлекаются сами разработчики. Именно они располагают наиболее полной информацией об обучении моделей, результатах тестирования и выявленных ограничениях.

При этом эксперт обращает внимание и на вопросы, которые еще предстоит решить. В частности, необходимо определить, как будет обеспечиваться независимость внешних аудиторов, кому будут доступны результаты проверок и какие действия должны предприниматься при выявлении серьезных нарушений.

Отдельное значение предложение Токаева имеет для стран, которые активно используют зарубежные технологии, но сами не контролируют процесс их разработки.

«Государства несут расходы при сбоях цифровых услуг и отвечают перед собственными гражданами за последствия внедрения ИИ. Поэтому международное обсуждение должно учитывать опыт и потребности этих стран», — считает Курмашев.

По его мнению, на международном уровне предметом переговоров могут стать единые или сопоставимые методы оценки рисков, а также процедуры уведомления государств о серьезных инцидентах, связанных с работой искусственного интеллекта.

Для Казахстана участие в формировании таких правил имеет и практическое значение. По словам эксперта, при внедрении ИИ в экономику и государственное управление заказчикам необходимо понимать, какие испытания прошла конкретная система, каковы пределы ее надежности и кто несет ответственность за реагирование на возможные сбои.

Согласованные международные требования могут облегчить оценку зарубежных поставщиков технологий, а казахстанским разработчикам — дать более понятные ориентиры для вывода собственных продуктов на международные рынки.

Вместе с тем Казахстану необходимо развивать и национальную экспертизу в области оценки искусственного интеллекта.

«Международный аудит дает полезную информацию, однако пригодность системы для конкретной задачи необходимо проверять с учетом местных условий, языка и характера обрабатываемых данных», — отметил Курмашев.

По его словам, чем шире ИИ будет использоваться при принятии решений, затрагивающих права и интересы граждан, тем большее значение будут приобретать собственные квалифицированные специалисты. Это позволит Казахстану не только применять международные стандарты, но и непосредственно участвовать в их формировании.