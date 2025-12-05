Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству разработать и в кратчайшие сроки принять единую программу поддержки малого бизнеса, подчеркнув необходимость региональной специализации и адресной помощи предпринимателям, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что практика показывает эффективность подходов, основанных на локальных знаниях, продуктах и современных технологиях. В качестве примера он привёл проект "Одно село – один продукт", реализованный при содействии JICA и Национальной палаты "Атамекен".

По словам Президента, в адрес центральных органов власти поступает множество обращений с мест — в том числе о создании предприятий по переработке шерсти и шкур овец и крупного рогатого скота.

"По какой-то неизвестной причине этим на протяжении многих лет никто не занимается ни в Правительстве, ни со стороны бизнеса", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Кабмину обеспечить поддержку эффективного взаимодействия государства и бизнеса на принципах "солидарной ответственности". Такой подход, по его словам, должен дать дополнительный импульс развитию сельских территорий и малых городов.