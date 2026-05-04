Президент: ЦОД станет новой движущей силой экономического роста

Глава государства поручил Правительству комплексно проработать ключевые параметры проекта «Долина центров обработки данных», передает BAQ.KZ.

Еще одним столпом цифровой экономики Президент назвал инфраструктуру. По его словам, это основа технологического суверенитета, сопоставимая по значимости с энергетикой и логистикой.

"В современном мире контроль над вычислительными мощностями, данными и каналами связи определяет уровень независимости государств. Для Казахстана принципиально важно формирование собственной инфраструктурной базы, способной обеспечить развитие искусственного интеллекта и облачных сервисов. Поэтому приоритетным проектом для нас является создание «Долины центров обработки данных». Этот масштабный кластер станет новой движущей силой нашего экономического роста, обеспечит доступ к вычислительным ресурсам для бизнеса и науки. Надежная цифровая инфраструктура должна стать стратегическим активом нашей страны. Правительству необходимо комплексно проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД» в соответствии с международными стандартами и требованиями ключевых игроков. И что еще более значимо, данный исключительно важный план должен быть реализован с учетом реальных потребностей нашей страны и современных передовых тенденций. Центры обработки данных – это не модные цифровые выставки", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства особо отметил, что любая инфраструктура будет уязвимой без фундаментального обеспечения кибербезопасности.