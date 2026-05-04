Президент: ЦОД станет новой движущей силой экономического роста
Сегодня 2026, 14:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:09Сегодня 2026, 14:09
155Фото: Акорда
Глава государства поручил Правительству комплексно проработать ключевые параметры проекта «Долина центров обработки данных», передает BAQ.KZ.
Еще одним столпом цифровой экономики Президент назвал инфраструктуру. По его словам, это основа технологического суверенитета, сопоставимая по значимости с энергетикой и логистикой.
"В современном мире контроль над вычислительными мощностями, данными и каналами связи определяет уровень независимости государств. Для Казахстана принципиально важно формирование собственной инфраструктурной базы, способной обеспечить развитие искусственного интеллекта и облачных сервисов. Поэтому приоритетным проектом для нас является создание «Долины центров обработки данных». Этот масштабный кластер станет новой движущей силой нашего экономического роста, обеспечит доступ к вычислительным ресурсам для бизнеса и науки. Надежная цифровая инфраструктура должна стать стратегическим активом нашей страны. Правительству необходимо комплексно проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД» в соответствии с международными стандартами и требованиями ключевых игроков. И что еще более значимо, данный исключительно важный план должен быть реализован с учетом реальных потребностей нашей страны и современных передовых тенденций. Центры обработки данных – это не модные цифровые выставки", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства особо отметил, что любая инфраструктура будет уязвимой без фундаментального обеспечения кибербезопасности.
"Необходимо внедрять стандарты кибербезопасности непосредственно в архитектуру всех национальных технологических решений. Теперь защита персональных данных закреплена в Конституции. Эта работа должна строиться на триедином принципе конфиденциальности, целостности и доступности. Поэтому безопасность государственных цифровых сервисов – это главное требование. Правительство должно выступать надежным архитектором этой системы, обеспечивая баланс между открытостью, глобальной интеграцией и защитой национальных интересов. Отдельно отмечу, что вопросы цифровой безопасности вышли за привычные границы виртуального пространства. События на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировали, насколько хрупок современный миропорядок. В условиях, когда цифровая инфраструктура ведущих мировых экономик становится уязвимой, международный бизнес остро нуждается в обеспечении безопасности. Если мы ставим задачу превратить Казахстан в «цифровой хаб», то должны быть готовы предоставить международному технологическому сообществу то, что сейчас в особом дефиците: незыблемость институтов, предсказуемость юрисдикции, надежную цифровую инфраструктуру", – подчеркнул Президент.По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан формирует благоприятную среду, призванную привлекать специалистов и инвестиции со всего мира.
"Для позиционирования страны как наиболее комфортного регионального хаба упрощаются и полностью оцифровываются иммиграционные процедуры. Одним из ключевых инструментов здесь стало недавнее внедрение «Золотой визы», которая дает право на долгосрочное резидентство, а также всеобъемлющий пакет преференций, включая значительные налоговые послабления и освобождение от избыточной административной нагрузки. Обладатели «Золотой визы» и члены их семей получат беспрепятственный доступ к качественному образованию и медицине наравне с нашими гражданами", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
"Структурированные данные – это экономическая основа развития искусственного интеллекта, превращающего потенциал технологий в реальную производительность. И здесь именно язык выступает тем фундаментальным слоем, который связывает всю систему воедино. Требуется полноценная интеграция казахского языка в современные цифровые системы, чтобы четко структурировать данные и добиться масштабного внедрения инноваций. Без общих данных, их совместимости и машиночитаемости никакой, даже самый сложный алгоритм не обеспечит реального экономического эффекта.Главы государства заявил, что огромный массив ценнейшей информации до сих пор остается вне цифрового оборота, пребывая в бумажных архивах.
Также по его словам, если переход не произойдет в скором времени, наши инвестиции в инновационную инфраструктуру, по большому счету, уйдут в песок."Мы теряем время и возможности. Правительству надо в кратчайшие сроки преобразовать все архивные и текущие данные в качественные датасеты, пригодные для обучения моделей искусственного интеллекта. В свою очередь Агентству по стратегическому планированию и реформам следует утвердить национальный стандарт качества данных, обеспечив их доступность для экономики, науки и бизнеса. В целом, для полного перехода к датацентричной модели управления Правительству требуется пересмотреть всю нормативную базу и архитектуру государственных программ. Ключевой показатель эффективности – стандартизация и интеграция данных в единую сеть так называемых «озер данных»", – заявил Глава государства.
Самое читаемое
- Нацбанк Казахстана опубликовал курсы валют на 3 мая
- Касым-Жомарт Токаев проверил условия содержания лошадей в президентской конюшне
- В Казахстане ожидается непогода
- Казахстан вводит «золотую визу» для инвесторов и специалистов
- Участок трассы от Балкарагай до развязки на Павлодар временно закроют на ремонт