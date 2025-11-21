  • 21 Ноября, 18:59

Президент Туркменистана посетит Казахстан 24–25 ноября

Сегодня, 18:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
tdh.gov.tm Сегодня, 18:09
Сегодня, 18:09
82
Фото: tdh.gov.tm

По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 24-25 ноября Астану с государственным визитом посетит Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, передает BAQ.KZ.

В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.

Самое читаемое

Наверх