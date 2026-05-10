Президент Турции посетит Астану 13-14 мая
Акорда опубликовала анонс предстоящих мероприятий.
Сегодня 2026, 17:36
13-14 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с государственным визитом посетит Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает BAQ.KZ.
Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.
Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств.
Тема саммита – «Искусственный интеллект и цифровое развитие».
