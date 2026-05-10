Президент Турции посетит Астану 13-14 мая

Акорда опубликовала анонс предстоящих мероприятий.

Сегодня 2026, 17:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:36
Сегодня 2026, 17:36
88

13-14 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева Астану с государственным визитом посетит Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает BAQ.KZ. 

Главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. 

Президенты также проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит лидеров стран – участниц Организации тюркских государств.  

Тема саммита  – «Искусственный интеллект и цифровое развитие».

Самое читаемое

Наверх