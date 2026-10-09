Президент указал на необходимость дополнительных мер для сохранения биоразнообразия Каспия

Касым-Жомарт Токаев на Каспийском экологическом саммите заявил о необходимости дополнительных мер для сохранения биоразнообразия Каспийского моря.

По мнению Главы государства, обмеление моря, изменение естественной среды обитания, загрязнение и антропогенная нагрузка требуют усиления совместной работы по восстановлению нерестилищ, защите дельтовых экосистем и особо уязвимых видов флоры и фауны.

«Опыт Северного Арала показывает, что сочетание инженерных мер с природоориентированным научным подходом позволяет эффективно решить водохозяйственные и экологические задачи, повысить устойчивость прибрежных территорий, смягчить последствия климатических изменений. Больше внимания следует уделить также борьбе с незаконным промыслом, браконьерством, нелегальным оборотом биологических ресурсов. Эту проблему можно решить только коллективными усилиями», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил необходимость активизировать обмен информацией между правоохранительными и природоохранными органами, проводить совместные оперативные мероприятия и задействовать цифровые средства мониторинга.

«Казахстан готов задействовать в этой общей работе потенциал государственного природного резервата, созданного для сохранения каспийского тюленя и его естественной среды обитания. Отдельного внимания заслуживает вопрос сохранения экологических коридоров с целью минимизации антропогенного воздействия на районы, имеющие огромное значение для жизненного цикла тюленей. В конце концов, Каспийское море невозможно представить себе без популяции тюленей», - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане создается Международный фонд по биоразнообразию. Он призван объединить усилия мирового сообщества для сохранения общего природного наследия.