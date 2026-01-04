Президент Украины встретится с командой Трампа в Париже 6 января
Сегодня, 11:12
103Фото: Pixabay.com
Президент Украины Владимир Зеленский 6 января в Париже встретится с командой американского лидера Дональда Трампа для обсуждения мирного завершения российско-украинской войны ,передаёт BAQ.KZ.
Об этом украинский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.
"Состав американской делегации пока не согласован", - отметил Владимир Зеленский.
Напомним, что 29 декабря 2025 года во Флориде прошла встреча Трампа и Зеленского. Президент США заявил по итогам переговоров, что в урегулировании российско-украинской войны достигнут значительный прогресс. Еще тогда украинский лидер отметил, что в ближайшие недели пройдут новые встречи переговорщиков для финализации вопросов урегулирования.
