Президент Украины Владимир Зеленский 6 января в Париже встретится с командой американского лидера Дональда Трампа для обсуждения мирного завершения российско-украинской войны ,передаёт BAQ.KZ.

Об этом украинский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

"Состав американской делегации пока не согласован", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что 29 декабря 2025 года во Флориде прошла встреча Трампа и Зеленского. Президент США заявил по итогам переговоров, что в урегулировании российско-украинской войны достигнут значительный прогресс. Еще тогда украинский лидер отметил, что в ближайшие недели пройдут новые встречи переговорщиков для финализации вопросов урегулирования.