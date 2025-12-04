Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля". Поправки усиливают надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав ребёнка, а порядок контроля переносится из Предпринимательского кодекса в профильные законы – Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Закон "О правах ребёнка". Корреспондент BAQ.KZ узнала, какие изменения ждут школы, детские сады, интернаты и другие объекты, финансируемые из бюджета.

Вводится мониторинг с посещением и принцип внезапности

Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Марал Рахимжанова пояснила, что инициатива направлена на повышение безопасности детей и устранение пробелов, выявленных после резонансных случаев массовых отравлений.

По словам спикера, ключевым новшеством станет новая форма контроля – мониторинг с посещением объектов, который позволит заранее оценивать готовность школ, пищеблоков и детских оздоровительных учреждений.

"Мы впервые вводим мониторинг с посещением. Он даст возможность проактивно проверять готовность школ к учебному году, пищеблоков – к работе, оздоровительных организаций – к приёму детей. Это именно профилактическая мера, направленная на предотвращение рисков, а не реагирование уже на последствия", - отметила она.

Назначать такие проверки смогут Президент, Администрация Президента, Премьер-министр, их заместители и министр здравоохранения. Одновременно вводится принцип внезапности – предварительное уведомление учреждений отменяется.

"Когда мы уведомляли за 30 дней, учреждения успевали временно "привести всё в порядок". После проверки нарушения возвращались. Поэтому объекты, где дети находятся без родителей и финансируются из бюджета, должны проверяться внезапно, это обеспечивает реальную картину", - подчеркнула Рахимжанова.

Штрафы для директоров отменяются, если они информировали о проблемах заранее

Спикер отметила, что новый порядок устраняет спорную практику, когда штрафы назначались директорам школ или заведующим детсадов, хотя они не являлись администраторами бюджета и не могли самостоятельно решать вопросы финансирования.

"Если руководитель учреждения своевременно сообщил в управление образования или здравоохранения, что требуются ремонт, обновление оборудования или закуп материальных средств, штраф применяться не будет. Это исключает необоснованные наказания тех, кто не распоряжается бюджетом", - объяснила Рахимжанова.

Контролирующий орган в таких случаях сможет вынести частное представление уже администраторам бюджетных программ.

Создаётся цифровой реестр эпидзначимых объектов

Поправки предусматривают создание цифрового реестра подконтрольных объектов.

"Цифровой учёт позволит нам выявлять потенциальные угрозы, корректно планировать проверки и видеть полный перечень объектов, представляющих эпидемиологический риск", - сказала спикер.

Частота проверок сохраняется: один раз в год либо раз в полугодие – для объектов высокой значимости.

Кроме того, с 2025 года все лабораторные исследования в рамках производственного контроля будут финансироваться за счёт госзаказа санэпидслужбы, что снимает нагрузку с учреждений.

Реестр поставщиков школьного питания и новые основания для внеплановых проверок

Поправки устраняют старый пробел: появляется реестр поставщиков школьного питания и отдельный реестр недобросовестных подрядчиков.

"Ранее такие поставщики не попадали в общий реестр недобросовестных участников закупок. Теперь местные исполнительные органы обязаны вести свой реестр, и риск возвращения одного и того же некачественного поставщика будет исключён", - сообщила Рахимжанова.

Кроме того, сообщения в СМИ теперь становятся основанием для внеплановой проверки.

Акцент – на устранение нарушений, а не на штрафы

Если учреждение устраняет нарушения в срок, штраф применяться не будет. Наказание последует только при невыполнении предписания.

"Госконтроль будет направлен не на увеличение штрафов, а на устранение нарушений. Мы смещаем акцент на профилактику и ответственность недобросовестных поставщиков, а не на формальный показатель количества наказаний", - заключила заместитель председателя КСЭК.

Таким образом, обновлённый механизм госконтроля делает акцент на профилактике рисков и защите прав ребёнка. Министерства и местные органы получат более чёткие инструменты реагирования, а учреждения – понятные требования для соблюдения норм.