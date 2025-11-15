Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность состоявшихся переговоров и отметил, что государственный визит Касым-Жомарта Токаева стал значимым этапом в развитии двустороннего сотрудничества, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, итоги встречи наглядно подтвердили высокий уровень союзнических отношений между странами и придали новый импульс дальнейшему взаимодействию.