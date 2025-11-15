Президент Узбекистана: Итоги визита Токаева подтвердили высокий уровень союзнических отношений
Этот визит стал важным событием в новой истории.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность состоявшихся переговоров и отметил, что государственный визит Касым-Жомарта Токаева стал значимым этапом в развитии двустороннего сотрудничества, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, итоги встречи наглядно подтвердили высокий уровень союзнических отношений между странами и придали новый импульс дальнейшему взаимодействию.
"Итоги государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева еще раз подтвердили высокий уровень союзнических отношений между нашими странами. Этот визит стал важным событием в новой истории нашего многопланового сотрудничества и дал мощный импульс его расширению. Достигнутые договоренности и подписанные соглашения откроют новые горизонты для совместных проектов и создадут прочную основу устойчивого развития двух братских стран", – отметил Шавкат Мирзиёев.
