Президент Узбекистана передал Президенту Казахстана ряд исторических документов
Матиериалы имеют большую культурную и историческую ценность.
Сегодня 2026, 17:01
34Фото: Pixabay.com
Во время неформальной встречи в Бухаре Шавкат Мирзиёев передал Касым-Жомарту Токаеву ряд архивных материалов, передает BAQ.KZ.
В частности, казахстанской стороне предоставлены копии найденных в Узбекистане ценных документов, чертежей и фотоматериалов 1920–1950-х годов, имеющих отношение к мавзолеям Ходжи Ахмеда Яссауи и Рабии Султан Бегим в Туркестане.
Данные материалы, многие из которых до настоящего времени не вводились в научный оборот, имеют большую культурную и историческую ценность.
