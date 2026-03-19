Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию науки и инноваций в регионах, передает BAQ.KZ.

По его словам, в соответствии с этим акимы наделены полномочиями по реализации научно-технологической политики. В 11 региональных высших учебных заведениях создаются центры академического превосходства и исследовательские центры.

Эти центры будут проводить важные исследования по различным направлениям: от альтернативной энергетики до биотехнологий. В конечном счете, мы должны не просто копировать чужие знания и науку, а создавать их сами. Нам необходимо воспитать поколение ученых, способных проводить актуальные исследования, востребованные мировой наукой, - уточнил Президент.

Как отметил Глава государства, для достижения результатов в развитии науки следует уделять приоритетное внимание поддержке человеческого капитала.

Мы должны переосмыслить подходы к системе воспитания подрастающего поколения и поддержке граждан в духе социальной справедливости, созидательного патриотизма и трудолюбия. Это означает переход от модели патернализма к модели трансформации прогресса, где главным ресурсом становится человек и его способности. Поэтому мы недаром говорим, что изюминка нашей новой Конституции в ее человекоцентричности, - заверил Токаев.

Глава государства также заверил, что в новой Конституции закреплены развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций как стратегическое направление деятельности государства.