Президент: Важнейшая цель — повышение доходов населения
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу обозначил задачи по повышению качества государственного управления, увеличению доходов населения и борьбе с инфляцией, передает BAQ.KZ.
Президент подчеркнул, что на модернизацию инфраструктуры, масштабную цифровизацию и развитие промышленности выделяются значительные бюджетные средства, также привлекаются частные инвестиции.
«Еще одна важная задача — всестороннее повышение качества государственного управления.
На модернизацию инфраструктуры, масштабную цифровизацию и развитие промышленности из бюджета выделяются значительные средства. Привлекаются и частные инвестиции.
В этой связи хочу обратить внимание на следующий вопрос. В рамках масштабного строительства крайне важно тщательно отбирать проекты, работать с надежными компаниями и внимательно контролировать каждый этап реализации инициатив.
Государственный аппарат должен быть готов профессионально и безупречно выполнить эту задачу», — сказал Глава государства.
Токаев также остановился на проведении макроэкономической политики. Он отметил, что эффективность государственных решений должна оцениваться прежде всего по благосостоянию граждан и их экономической активности.
«Кроме того, необходимо проводить тщательно продуманную макроэкономическую политику.
В последние годы Правительство полностью пересмотрело бюджетную и налоговую системы.
Однако эффективность государственной политики оценивается прежде всего по благосостоянию граждан и их экономической активности.
Поэтому важнейшая для нас цель - повышение доходов населения. Для этого в первую очередь необходимо системно бороться с инфляцией.
Инфляция - это, образно говоря, безмолвный враг, изо дня в день подтачивающий благополучие наших граждан», - подчеркнул Президент.
По словам Главы государства, несмотря на некоторое замедление роста цен, уровень инфляции остается высоким. В этой связи он указал на необходимость согласованной работы Правительства и Национального банка.
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