Президент: Важнейшая цель — повышение доходов населения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу обозначил задачи по повышению качества государственного управления, увеличению доходов населения и борьбе с инфляцией, передает BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что на модернизацию инфраструктуры, масштабную цифровизацию и развитие промышленности выделяются значительные бюджетные средства, также привлекаются частные инвестиции.

«Еще одна важная задача — всестороннее повышение качества государственного управления. На модернизацию инфраструктуры, масштабную цифровизацию и развитие промышленности из бюджета выделяются значительные средства. Привлекаются и частные инвестиции. В этой связи хочу обратить внимание на следующий вопрос. В рамках масштабного строительства крайне важно тщательно отбирать проекты, работать с надежными компаниями и внимательно контролировать каждый этап реализации инициатив. Государственный аппарат должен быть готов профессионально и безупречно выполнить эту задачу», — сказал Глава государства.

Токаев также остановился на проведении макроэкономической политики. Он отметил, что эффективность государственных решений должна оцениваться прежде всего по благосостоянию граждан и их экономической активности.

«Кроме того, необходимо проводить тщательно продуманную макроэкономическую политику. В последние годы Правительство полностью пересмотрело бюджетную и налоговую системы. Однако эффективность государственной политики оценивается прежде всего по благосостоянию граждан и их экономической активности. Поэтому важнейшая для нас цель - повышение доходов населения. Для этого в первую очередь необходимо системно бороться с инфляцией. Инфляция - это, образно говоря, безмолвный враг, изо дня в день подтачивающий благополучие наших граждан», - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, несмотря на некоторое замедление роста цен, уровень инфляции остается высоким. В этой связи он указал на необходимость согласованной работы Правительства и Национального банка.