Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения на фоне атак, произошедших в стране. Каракас официально возложил ответственность за произошедшее на Соединённые Штаты Америки, обвинив Вашингтон в прямой военной агрессии. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, глава государства активировал все национальные планы обороны в строгом соответствии с Конституцией Венесуэлы, законом о чрезвычайных состояниях и нормами национальной безопасности.

В рамках указа принято решение о немедленном развертывании Командования комплексной обороны нации и органов управления комплексной обороны во всех штатах и муниципалитетах страны.

Глава МИД Венесуэлы заявил, что Боливарианская Республика Венесуэла "решительно отвергает и осуждает чрезвычайно серьёзную военную агрессию", якобы совершённую нынешней администрацией США против территории и населения страны. По его словам, удары были нанесены по гражданским и военным объектам в Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Иван Хиль Пинто подчеркнул, что действия США являются грубым нарушением Устава ООН, в частности принципов уважения суверенитета государств, их юридического равенства и запрета на применение силы.

В Каракасе также заявили, что подобная агрессия угрожает миру и стабильности в международной системе, прежде всего в Латинской Америке и Карибском регионе, и ставит под угрозу жизни миллионов людей. По утверждению венесуэльских властей, истинной целью атак является попытка захвата стратегических ресурсов страны, прежде всего нефти и полезных ископаемых, а также подрыв её политической независимости.

В завершение министр иностранных дел призвал правительства и народы Латинской Америки, Карибского региона и мировое сообщество проявить активную солидарность с Венесуэлой и выступить против того, что он назвал империалистической агрессией со стороны США.