В Астане проходит пленарное заседание форума Digital Bridge 2025 с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Одними из главных гостей стали Президент Венгрии Тамаш Шуйок и основатель Telegram Павел Дуров, передаёт BAQ.KZ.

Кроме того, в дискуссии принимают участие CEO G42 International Мансур Аль Мансури, директор по исследованиям Google и профессор Стэнфордского университета Питер Норвиг, известный инвестор и глава Sinovation Ventures Кай-Фу Ли, профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев, а также президент Solana Foundation Лили Лю.

Пленарное заседание собрало ведущих международных экспертов, инвесторов и представителей IT-индустрии. Обсуждение стало центральным событием первого дня форума, который задаёт повестку о будущем технологий и искусственного интеллекта.