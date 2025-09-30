  • 30 Сентября, 20:33

Президент Венгрии посетит Астану с официальным визитом

Сегодня, 19:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pexels.com Сегодня, 19:12
Сегодня, 19:12
95
Фото: pexels.com

По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 1–3 октября 2025 года в Астану прибудет Президент Венгрии Тамаш Шуйок, передаёт BAQ.KZ.

Программа визита предусматривает переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией.

Кроме того, лидеры двух стран примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025.

Самое читаемое

Наверх