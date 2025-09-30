Президент Венгрии посетит Астану с официальным визитом
Сегодня, 19:12
По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 1–3 октября 2025 года в Астану прибудет Президент Венгрии Тамаш Шуйок, передаёт BAQ.KZ.
Программа визита предусматривает переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией.
Кроме того, лидеры двух стран примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025.
