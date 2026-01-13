  • 13 Января, 18:30

Токаев поручил министру обороны укрепить дисциплину и правопорядок в армии

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Казахстана Даурена Косанова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. 

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за 2025 год.

Даурен Косанов проинформировал о состоянии боевой готовности армии и ходе реализации приоритетов развития Вооруженных сил и доложил о мероприятиях по внедрению цифровых технологий, военно-патриотической работе, а также о совершенствовании военной инфраструктуры. Министр обороны также представил информацию по исполнению поручений Президента по наведению дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил.

По итогам встречи Верховный главнокомандующий поставил перед министром конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии, укреплению воинской дисциплины и правопорядка.

