Токаев поручил министру обороны укрепить дисциплину и правопорядок в армии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Казахстана Даурена Косанова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за 2025 год.
Даурен Косанов проинформировал о состоянии боевой готовности армии и ходе реализации приоритетов развития Вооруженных сил и доложил о мероприятиях по внедрению цифровых технологий, военно-патриотической работе, а также о совершенствовании военной инфраструктуры. Министр обороны также представил информацию по исполнению поручений Президента по наведению дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил.
По итогам встречи Верховный главнокомандующий поставил перед министром конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии, укреплению воинской дисциплины и правопорядка.
Самое читаемое
- Авто мечты откладываются: автолизинг оказался слишком дорогим для казахстанцев
- В отдаленном селе Кызылординской области открылась школа на 150 мест
- "Едет почти бесшумно": как жители Астаны реагируют на тестовый запуск LRT
- Убийство 21-летней девушки в Шымкенте: подозреваемый был знаком с погибшей
- Плакал и снимал на видео: конфликт со студентом из Индии в Шымкенте попал в Сеть