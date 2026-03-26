Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды чемпиону XIV зимних Паралимпийских игр Ерболу Хамитову и его тренерам, передает BAQ.KZ.

За высокие спортивные достижения на Паралимпийских играх в Италии Ербол Хамитов награжден орденом «Барыс» III степени.

Тренеры Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Министерства туризма и спорта Василий Коломиец и Антон Жданович удостоены ордена «Парасат».

Кроме того, орденом «Құрмет» награжден тренер спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями «Үміт» Северо-Казахстанской области Аслан Токбаев.