Президент вручил госнаграды чемпиону Паралимпийских игр и его тренерам
Сегодня 2026, 12:38
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды чемпиону XIV зимних Паралимпийских игр Ерболу Хамитову и его тренерам, передает BAQ.KZ.
За высокие спортивные достижения на Паралимпийских играх в Италии Ербол Хамитов награжден орденом «Барыс» III степени.
Тренеры Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Министерства туризма и спорта Василий Коломиец и Антон Жданович удостоены ордена «Парасат».
Кроме того, орденом «Құрмет» награжден тренер спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями «Үміт» Северо-Казахстанской области Аслан Токбаев.
