В преддверии профессионального праздника Президент наградил ученых за большие достижения в области науки и значительный вклад в развитие высшего образования.

В ходе церемонии награждения также выступили руководитель лаборатории Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Сарсенбек Монтаев, ассоциированный профессор Института генетики и физиологии Анастасия Перфильева, старший научный сотрудник Астанинского филиала Института ядерной физики Әлішер Мүтәлі.

Орденом «Парасат» награждены:

Дуйсекова Куляш Керимбековна – профессор НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования

Монтаев Сарсенбек Алиакбарұлы – руководитель лаборатории НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»;

Орденом «Құрмет» награждены:

Дүйсен Ғалымжан Мұстахимұлы – заместитель генерального директора РГП «Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова» Комитета науки Министерства науки и высшего образования

Кульдеев Ержан Итеменович – проректор НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» Министерства науки и высшего образования

Мерц Виктор Карлович – главный научный сотрудник ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения

Орынбаев Мухит Бармакулы – главный научный сотрудник ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения

Приходько Николай Георгиевич – главный научный сотрудник РГП «Институт проблем горения» Комитета науки Министерства науки и высшего образования

Тусупбаев Несипбай Куандыкович – заведующий лабораторией АО «Институт металлургии и обогащения»;

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

Абдикенов Бейбит Болатгазыевич – директор ТОО «Аstana IT University»

Арғынғазинов Айбол Арғынғазыұлы – ассоциированный профессор Института управления РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»

Батрышев Дидар Галымович – научный сотрудник АО «Казахстанско-Британский технический университет»

Бельгибаева Анаргуль Сарсенбаевна – профессор НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» Министерства науки и высшего образования

Боргеков Дарын Боранбаевич – директор Астанинского филиала РГП «Институт ядерной физики» Агентства Республики Казахстан по атомной энергии

Догадкин Дмитрий Сергеевич – инженер-исследователь НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» Министерства науки и высшего образования

Ермухамбетова Асия Амеркановна – председатель ОО «Альянс молодых ученых»

Касымов Аскар Багдатович – профессор НАО «Шәкәрім университет» Министерства науки и высшего образования

Кенесов Булат Нурланович – профессор ВНО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан

Конкина Гульбаршин Спановна – профессор НАО «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырая Алтынсарина» Министерства науки и высшего образования

Лутай Сергей Сергеевич – старший преподаватель НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» Министерства науки и высшего образования

Махамбетов Ерболат Нысаналыулы – заведующий лабораторией филиала РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Химико-металлургический институт имени Ж. Абишева»

Перфильева Анастасия Викторовна – ассоциированный профессор РГП «Институт генетики и физиологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования

Тажбаев Еркеблан Муратович – член правления – проректор НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» Министерства науки и высшего образования

Тауанов Жандос Турегулович – председатель Совета молодежи НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства науки и высшего образования

Төлен Жеңісбек Мұратбекұлы – руководитель научного центра ВНО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан

Укин Сымбат Кенжебекович – ассоциированный профессор НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»

Утепов Елбек Бахитович – профессор НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования

Шлимас Дмитрий Игорьевич – преподаватель-исследователь НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования;

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоено

Омарову Амангелды Джумагалиевичу – президенту учреждения «Международный транспортно-гуманитарный университет»;

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері» присвоено