В преддверии профессионального праздника Президент наградил ученых за большие достижения в области науки и значительный вклад в развитие высшего образования.
В ходе церемонии награждения также выступили руководитель лаборатории Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Сарсенбек Монтаев, ассоциированный профессор Института генетики и физиологии Анастасия Перфильева, старший научный сотрудник Астанинского филиала Института ядерной физики Әлішер Мүтәлі.
Орденом «Парасат» награждены:
- Дуйсекова Куляш Керимбековна – профессор НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования
- Монтаев Сарсенбек Алиакбарұлы – руководитель лаборатории НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»;
Орденом «Құрмет» награждены:
- Дүйсен Ғалымжан Мұстахимұлы – заместитель генерального директора РГП «Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова» Комитета науки Министерства науки и высшего образования
- Кульдеев Ержан Итеменович – проректор НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева» Министерства науки и высшего образования
- Мерц Виктор Карлович – главный научный сотрудник ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения
- Орынбаев Мухит Бармакулы – главный научный сотрудник ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Министерства здравоохранения
- Приходько Николай Георгиевич – главный научный сотрудник РГП «Институт проблем горения» Комитета науки Министерства науки и высшего образования
- Тусупбаев Несипбай Куандыкович – заведующий лабораторией АО «Институт металлургии и обогащения»;
Медалью «Ерен еңбегі үшін»
- Абдикенов Бейбит Болатгазыевич – директор ТОО «Аstana IT University»
- Арғынғазинов Айбол Арғынғазыұлы – ассоциированный профессор Института управления РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»
- Батрышев Дидар Галымович – научный сотрудник АО «Казахстанско-Британский технический университет»
- Бельгибаева Анаргуль Сарсенбаевна – профессор НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» Министерства науки и высшего образования
- Боргеков Дарын Боранбаевич – директор Астанинского филиала РГП «Институт ядерной физики» Агентства Республики Казахстан по атомной энергии
- Догадкин Дмитрий Сергеевич – инженер-исследователь НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» Министерства науки и высшего образования
- Ермухамбетова Асия Амеркановна – председатель ОО «Альянс молодых ученых»
- Касымов Аскар Багдатович – профессор НАО «Шәкәрім университет» Министерства науки и высшего образования
- Кенесов Булат Нурланович – профессор ВНО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан
- Конкина Гульбаршин Спановна – профессор НАО «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырая Алтынсарина» Министерства науки и высшего образования
- Лутай Сергей Сергеевич – старший преподаватель НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» Министерства науки и высшего образования
- Махамбетов Ерболат Нысаналыулы – заведующий лабораторией филиала РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Химико-металлургический институт имени Ж. Абишева»
- Перфильева Анастасия Викторовна – ассоциированный профессор РГП «Институт генетики и физиологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования
- Тажбаев Еркеблан Муратович – член правления – проректор НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» Министерства науки и высшего образования
- Тауанов Жандос Турегулович – председатель Совета молодежи НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства науки и высшего образования
- Төлен Жеңісбек Мұратбекұлы – руководитель научного центра ВНО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте Республики Казахстан
- Укин Сымбат Кенжебекович – ассоциированный профессор НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»
- Утепов Елбек Бахитович – профессор НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования
- Шлимас Дмитрий Игорьевич – преподаватель-исследователь НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования;
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоено
- Омарову Амангелды Джумагалиевичу – президенту учреждения «Международный транспортно-гуманитарный университет»;
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері» присвоено
- Кадыржанову Кайрату Камаловичу – старшему научному сотруднику НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева» Министерства науки и высшего образования.