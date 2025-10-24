В Акорде состоялась торжественная церемония вручения государственных наград, приуроченная ко Дню Республики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги выдающихся граждан, которые своим трудом и талантом внесли значительный вклад в развитие страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что эти люди являются примером подлинного патриотизма, трудолюбия и преданности делу.

"В этом зале находится Александр Анатольевич Касицин – полный кавалер ордена Еңбек Даңқы, крупный специалист, прошедший путь от зоотехника до главы одного из передовых агропромышленных хозяйств страны. За заслуги перед Родиной он награждается высшим орденом Отан", – сказал Президент.

Высокой государственной награды удостоен также заслуженный журналист Казахстана Сергей Васильевич Харченко – признанный мастер печатного слова, педагог и руководитель. За большой вклад в развитие отечественной журналистики и воспитание молодежи он стал кавалером ордена Барыс I степени.

Особое внимание Глава государства уделил вкладу казахстанских ученых. Государственная премия имени Ахмета Байтурсынулы впервые присуждена выдающемуся археологу Зейнолле Самашеву, открывшему Берельский курган, ставший уникальным достоянием мировой цивилизации, и ученому-картографу Мухиту-Ардагеру Сыдыкназарову за развитие отечественной исторической науки.

В этом году исполняется 30 лет со дня создания Ассамблеи народа Казахстана. В честь юбилея Президент вручил орден Ел бірлігі представителям этнокультурных объединений, подчеркнув их роль в укреплении межэтнического согласия и общественного единства.

Высокие награды получили и деятели культуры. Звание Қазақстанның Халық әртісі присвоено актерам и музыкантам Болату Абдилманову, Тамараасар Жанкул и Шынар Жанысбековой.

Звания Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері удостоены Нина Жмеренецкая, Бахыт Хаджибаев, Зарина Алтынбаева и Айгерім Алтынбек – за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры.

Такое же почетное звание получил известный аграрий Иван Сауэр – за значительный вклад в развитие сельского хозяйства страны.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этот день по Указу Президента высокие государственные награды вручены сотням граждан из всех регионов Казахстана: