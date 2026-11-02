Президент встретился с работниками Qarmet в Темиртау
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Темиртау встретился с коллективом и членами профсоюза металлургической компании Qarmet, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В начале выступления Глава государства отметил развитие Карагандинской области, рост промышленного производства и увеличение экспорта несырьевой продукции.
По словам Президента, предприятия тяжелой промышленности региона произвели продукцию на 4,2 трлн тенге. При этом по итогам 2026 года объем валового внутреннего продукта Казахстана, согласно озвученному прогнозу, достигнет 398 млрд долларов, что станет самым высоким показателем в Центральной Азии.
Доля обрабатывающей промышленности в экономике страны превысила 14%.
«Карагандинская область заслуженно считается краем людей труда. Радует динамичное развитие экономики региона. Особо следует отметить значительный рост экспорта несырьевой продукции. Предприятия тяжелой промышленности произвели продукцию на общую сумму 4,2 трлн тенге. Это, безусловно, впечатляющий результат. Положительная динамика сохраняется и в целом по стране. По итогам текущего года объем ВВП Казахстана достигнет 398 млрд долларов. Это самый высокий показатель в Центральной Азии. Доля обрабатывающей промышленности в экономике страны превысила 14%. Все эти достижения стали результатом упорного труда и масштабной созидательной работы народа Казахстана. В этой связи хочу отметить весомый вклад предприятия Qarmet в социально-экономическое развитие области. Карагандинский комбинат – флагман отечественной металлургии и экономическая опора всего региона. Это крупное предприятие играет значимую роль в укреплении индустриального потенциала страны», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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