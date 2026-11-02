Президент встретился с работниками Qarmet в Темиртау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Темиртау встретился с коллективом и членами профсоюза металлургической компании Qarmet, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В начале выступления Глава государства отметил развитие Карагандинской области, рост промышленного производства и увеличение экспорта несырьевой продукции.

По словам Президента, предприятия тяжелой промышленности региона произвели продукцию на 4,2 трлн тенге. При этом по итогам 2026 года объем валового внутреннего продукта Казахстана, согласно озвученному прогнозу, достигнет 398 млрд долларов, что станет самым высоким показателем в Центральной Азии.

Доля обрабатывающей промышленности в экономике страны превысила 14%.