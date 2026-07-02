Президент: ВВП Казахстана превысил отметку в 300 млрд долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вступившая в силу Новая Конституция создала максимально высокий уровень защиты прав инвесторов, передает BAQ.KZ.

Выступая перед участниками 38-ого пленарного заседания Совета иностранных инвесторов, Президент отметил, что Казахстан сохраняет курс на устойчивое развитие и намерен своевременно адаптироваться к новым экономическим и политическим условиям.

По словам Главы государства, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, экономика страны в 2025 году выросла на 6,5%, а объем валового внутреннего продукта превысил 300 млрд долларов.

"Казахстан намерен сохранить лидерство в Центральной Азии по объему привлеченных инвестиций. Накопленный объем чистых прямых иностранных инвестиций превысил 150 миллиардов долларов, что составляет почти 70 процентов всех вложений в регион", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что основой этих результатов является политическая стабильность страны.

"По итогам исторического общенационального референдума мы приняли новую Конституцию Республики, которая уже получила признание как народная Конституция. Символично, что наш Основной закон вступил в силу буквально накануне нашего заседания. Обновленные конституционные нормы обеспечивают максимально высокий уровень защиты прав инвесторов", – заявил Глава государства.

Президент также сообщил, что в Казахстане сформирована современная институциональная среда для международного бизнеса. Для упрощения работы инвесторов запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа, работающая по принципу "единого окна", а Инвестиционный штаб обеспечивает оперативное сопровождение проектов.

Кроме того, иностранные инвесторы могут воспользоваться программой Altyn visa, которая предусматривает налоговые преференции и упрощенные миграционные процедуры.