Президент выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Исраила Сапарбая
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Народного писателя Казахстана, заслуженного деятеля страны, поэта и композитора Исраила Сапарбая, передает BAQ.KZ.
В послании Президент отметил значительный вклад мастера слова в развитие отечественной литературы:
"Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова. Он внес большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии. Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей. Светлый образ Исраила Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти нашего народа", — говорится в телеграмме.
Исраил Сапарбай — кавалер ордена "Парасат", автор десятков поэтических сборников, песен и пьес. Его творчество внесло значительный вклад в культурное пространство Казахстана.
Напомним, в ночь на 18 июля в своем доме в Каскелене скончался выдающийся казахский поэт, драматург и композитор Исраил Сапарбай. Новость о смерти великого мастера литературы сообщил заместитель председателя Союза писателей Касымхан Бегманов. Причиной ухода стала тяжёлая болезнь.
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