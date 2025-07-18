Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Народного писателя Казахстана, заслуженного деятеля страны, поэта и композитора Исраила Сапарбая, передает BAQ.KZ.

В послании Президент отметил значительный вклад мастера слова в развитие отечественной литературы:

"Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова. Он внес большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии. Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей. Светлый образ Исраила Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти нашего народа", — говорится в телеграмме.

Исраил Сапарбай — кавалер ордена "Парасат", автор десятков поэтических сборников, песен и пьес. Его творчество внесло значительный вклад в культурное пространство Казахстана.

Напомним, в ночь на 18 июля в своем доме в Каскелене скончался выдающийся казахский поэт, драматург и композитор Исраил Сапарбай. Новость о смерти великого мастера литературы сообщил заместитель председателя Союза писателей Касымхан Бегманов. Причиной ухода стала тяжёлая болезнь.