В ночь на 18 июля в своем доме в Каскелене скончался выдающийся казахский поэт, драматург и композитор Исраил Сапарбай. Новость о смерти великого мастера литературы сообщил заместитель председателя Союза писателей Касымхан Бегманов на своей странице в Facebook. Причиной ухода стала тяжёлая болезнь.

Исраил Сапарбай родился 15 мая 1941 года в Кушрабадском районе Самаркандской области Узбекской ССР, он стал одним из ярких представителей казахской литературы и культуры.

Окончив филологический факультет Шымкентского педагогического института, молодой писатель начал свой творческий путь в газете "Оңтүстік Қазақстан". В 1973–1975 годах он получил дополнительное образование в Алматинской Высшей партийной школе. С 1976 по 1983 год работал литературным консультантом в Шымкентском отделении Союза писателей Казахстана, а затем стал старшим редактором издательства "Жалын". В последующие годы он возглавлял поэтические отделы в газете "Қазақ әдебиеті" и издательстве "Жазушы". Кроме того, сотрудничал с киностудией "Қазақфильм", занимал дипломатические должности в Министерстве иностранных дел и посольстве Казахстана в Узбекистане.

Творческий дебют пришёлся на 1975 год, когда его стихи вошли в коллективный сборник "Көктем тынысы". За свою карьеру он написал около 70 песен и 150 текстов песен, а его пьесы, такие как "Ауылдан келген ару", "Әмір-Темір", "Абай-Тоғжан", активно идут на театральных сценах.

Лауреат престижных премий, включая Международный фестиваль тюркской поэзии, премию имени И.Жансүгірова и независимую награду "Платиновый Тарлан".

Его творчество — это целая эпоха, представленная многочисленными сборниками стихов: "Аққу арман" (1976), "Раушан ғұмыр" (1978), "Бозқараған" (1980), "Қызыл-жасыл дүние" (1984), "Жүрегіме ұя салған қарлығаш" (1986), "Қызыл жел" (1998) и другими.