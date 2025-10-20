  • 20 Октября, 23:38

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Аравина

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, кавалера ордена "Отан" Юрия Аравина, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил огромные заслуги Юрия Аравина в развитии и популяризации казахской фольклорной и классической музыки.

