Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Аравина
Сегодня, 22:47
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, кавалера ордена "Отан" Юрия Аравина, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил огромные заслуги Юрия Аравина в развитии и популяризации казахской фольклорной и классической музыки.
