Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, кавалера ордена "Отан" Юрия Аравина, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил огромные заслуги Юрия Аравина в развитии и популяризации казахской фольклорной и классической музыки.