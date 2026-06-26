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Президент выразил соболезнования Венесуэле в связи с жертвами землетрясения

Сегодня 2026, 08:02
АВТОР
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Akorda.kz Сегодня 2026, 08:02
Сегодня 2026, 08:02
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Фото: Akorda.kz

Глава государства направил телеграмму соболезнования исполняющей обязанности Президента Венесуэлы Делси Родригес.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Делси Родригес в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле.

– В этот тяжелый момент, разделяя боль невосполнимой утраты, выражаю соболезнования Вам, семьям, потерявшим близких, а также всему дружественному народу Венесуэлы. Желаю родным и близким погибших в результате стихийного бедствия стойкости и крепости духа, а пострадавшим – скорейшего выздоровления и благополучного возвращения к своим семьям, – говорится в телеграмме.

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