Президент выразил соболезнования Венесуэле в связи с жертвами землетрясения
Сегодня 2026, 08:02
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Сегодня 2026, 08:02Сегодня 2026, 08:02
116Фото: Akorda.kz
Глава государства направил телеграмму соболезнования исполняющей обязанности Президента Венесуэлы Делси Родригес.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Делси Родригес в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле.
– В этот тяжелый момент, разделяя боль невосполнимой утраты, выражаю соболезнования Вам, семьям, потерявшим близких, а также всему дружественному народу Венесуэлы. Желаю родным и близким погибших в результате стихийного бедствия стойкости и крепости духа, а пострадавшим – скорейшего выздоровления и благополучного возвращения к своим семьям, – говорится в телеграмме.
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