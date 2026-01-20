Президент высказался о культуре использования флага
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма, передаёт BAQ.KZ.
Президент отметил, что в обществе сегодня активно обсуждается тема уместности и правил использования Государственного флага Казахстана. По его словам, данная сфера чётко регламентирована законодательством и требует бережного, уважительного отношения.
"Важно следовать не только букве, но и духу закона. Необходимо поощрять проявление патриотизма, имея в виду бережное и тактичное использование государственной символики", — подчеркнул Глава государства.
Он напомнил, что узнаваемость флага Казахстана в мире связана с достижениями отечественных спортсменов, учёных, предпринимателей и деятелей культуры, чьи успехи укрепляют авторитет страны на международной арене.
Президент также отметил, что подлинный патриотизм должен быть созидательным и проявляться в конкретных делах — заботе о родной земле, служении обществу и активном участии в общенациональных инициативах, в том числе во всенародной акции "Таза Қазақстан".
