Президент высказался о миссии Қазақстан Халық Кеңесі

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, рассказал о приоритетах Казахстана на международной арене, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул необходимость углублять международное сотрудничество и увеличивать объем инвестиций, поступающих в страну.

«Стоящая передо мной цель предельно ясна - позиционировать на мировой арене Казахстан как Среднюю державу, популяризировать нашу историю и культуру на международном уровне, отстаивать государственные интересы и продвигать возможности Казахстана. Других помыслов у меня нет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все это – общая цель всего нашего народа», - сказал Токаев.

Президент также рассказал, как появилась идея создания Қазақстан Халық Кеңесі.

По его словам, он давно планировал создать специальный институт, на площадке которого можно было бы открыто обсуждать проблемы страны, анализировать предложения граждан и вырабатывать конкретные решения.

«Я лично предложил Комиссии по конституционной реформе название «Қазақстан Халық Кеңесі», которое отражает общенациональный характер нового института. Согласно Конституции, единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ. Поэтому присутствие слова «Халық» в названии уникального органа, представляющего интересы общества, весьма логично, обоснованно и закономерно. Кроме того, название «Қазақстан Халық Кеңесі» – это единый и официальный вариант, закрепленный в Конституции, что подчеркивает высокий статус и ответственность нового органа», - сказал Президент.

Президент также напомнил о работе Ассамблеи народа Казахстана, Национального совета общественного доверия и Национального Курултая. По его словам, эти институты выполнили возложенную на них историческую миссию.

В частности, в рамках Национального Курултая были выработаны инициативы, в результате реализации которых принято 26 законов. Еще 10 законопроектов предстоит рассмотреть в Курултае.